Amazon sluit zijn online handelsplatform in China

Amazon stopt 18 juli met zijn online marktplaats in China. In plaats daarvan richt het bedrijf zich met zijn globale webwinkel op Chinese klanten. Een reden gaf het bedrijf niet, maar waarschijnlijk is de concurrentie van plaatselijke aanbieders te groot.

In een mededeling aan onder andere The Financial Times meldt Amazon het stoppen in China. Het bedrijf heeft verkopers die op de marktplaats van Amazon.cn hun goederen aanboden laten weten dat de dienst per 18 juli niet meer voortgezet wordt. Amazon claimt zich in China in de afgelopen jaren al meer op zogenoemde cross-border-verkopen te richten.

Chinese klanten zouden veelvuldig producten uit onder andere de VS, het VK, Duitsland en Japan kopen via de globale website. Daar wil Amazon zich nog sterker op gaan richten. Wat de reden is voor het stoppen met de Chinese handelsplaats is niet duidelijk, maar het bedrijf heeft in het land te maken met sterke concurrentie van onder andere Alibaba and JD.com. Volgens onderzoeksbureau iResearch Global hebben die een gezamenlijk marktaandeel van 82 procent.

Amazon begon in 2004 in China met de overname van Joyo.com voor 75 miljoen dollar. In 2011 hernoemde het bedrijf de dienst naar Amazon China. Het bedrijf blijft wel actief in China met Amazon Web Services.