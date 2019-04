Vr-headsets Oculus krijgen stemassistent

De vr-headsets van Oculus krijgen in de toekomst een stemassistent. Dat heeft Facebook bekendgemaakt. Het is nog onbekend wat gebruikers daarmee kunnen en wanneer de spraakassistent op de headsets zal komen te staan.

De spraakassistent is behalve voor huidige Oculus-headsets ook voor 'toekomstige producten', zegt Facebook tegen Reuters. Daarnaast krijgt Facebooks videobelapparaat Portal de ingebouwde spraakassistent ook.

Verdere details zijn er niet. Zo is onbekend wanneer de spraakassistent komt en wat de software kan. Facebook bevestigde het bestaan van de assistent na een gerucht daarover woensdag. Het sociale netwerk had al M, een 'menselijke' assistent in Facebook Messenger. Dat project kwam niet van de grond en stopte vorig jaar. Facebook is de laatste van de grote techgiganten zonder stemassistent. Apple heeft Siri, Google werkt met Assistent, Amazon met Alexa en Microsoft heeft Cortana.