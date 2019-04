Oculus Quest en Rift S komen op 21 mei uit in de Benelux

Facebook heeft bekendgemaakt dat de Oculus Quest- en Rift S-vr-brillen op 21 mei uitkomen. De Rift S kost 449 euro en de standalonebril Quest kost 449 euro met 64GB opslagruimte of 549 euro met 128GB flashopslag.

Bij de aankondiging van de Oculus Rift S werd nog gesproken over een prijs van 499 euro, maar dat blijkt nu 50 euro lager te zijn. De dollarprijs is echter ongewijzigd, dat was bij de aankondiging 399 dollar en nu is dat hetzelfde. De nieuwe Rift S heeft ingebouwde camera's voor inside-out tracking, waardoor geen externe sensoren voor tracking nodig zijn. Oculus is overgestapt van oledschermpjes naar lcd's, met een resolutie van 1280x1440 pixels per oog.

Tegelijkertijd met de Rift S komet de Oculus Quest uit. Die standalone-vr-bril werd vorig jaar al aangekondigd, maar een verschijningsdatum was nog niet bekend. De Quest heeft een hogere resolutie dan de Rift S, met 1600x1440 pixels per oog. De Quest kan echter niet in combinatie met een pc gebruikt worden, de bril heeft eigen hardware en software en kan een selectie games uit de Oculus Store draaien.

De vr-brillen zijn te koop via de Oculus-website, maar zullen ook via een grote Nederlandse webwinkel geleverd worden. Facebook kondigde de beschikbaarheid van de Quest en Rift S aan tijdens zijn jaarlijkse F8-conferentie.