'Oculus Rift S-headset past niet goed bij dertig procent van de bevolking'

Palmer Luckey, een van de medeoprichters van Oculus, stelt dat de nieuwe Oculus Rift S-headset niet goed past bij dertig procent van de bevolking. Het gaat hierbij om de afstand tussen de ogen, die bij deze nieuwe headset niet aan te passen is met een mechanisme.

Luckey schrijft dat de Rift S 'erg cool' is en dat het een 'geweldig head-mounted display' wordt, maar daarbij plaatst hij meteen de kanttekening dat dit enkel zal gelden voor 70 procent van de populatie. Dat hangt samen met de interpupillary distance, ofwel de afstand tussen de pupillen van de beiden ogen. Die is volgens Lucky niet aan te passen bij de Rift S.

De mede-oprichter van de Oculus beschrijft dat die afstand bij hem net onder de 70mm zit en bij een vriend is dat 59mm. Bij de consumentenversie van de Oculus Rift uit 2016 vormde dit voor geen van beiden een probleem, omdat er een mechanisme is ingebouwd waarmee iedereen met een pupilafstand van tussen de 58 en 72mm een perfecte optische ervaring krijgt voorgeschoteld.

Lucky beschrijft dat de Rift S net als de Oculus Go twee lenzen gebruikt met een afstand tot elkaar van 64mm. Hij verwijst daarbij naar wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat de gemiddelde afstand bij volwassenen rond de 63mm zit. Dat betekent dat de meeste gebruikers goed uit de voeten moeten kunnen met de Oculus Rift S.

Volgens Luckey krijgen anderen die in de buurt van de 64mm komen echter al te maken met een verminderde ervaring, wat in nog sterkere mate het geval is voor mensen met een nog grotere afwijking ten opzichte van dit gemiddelde. Volgens Lucky zijn de details dan vaag, is de vervorming verkeerd en heeft alles de verkeerde schaal. Een softwarematige aanpassing kan dit enigszins oplossen, maar biedt volgens Lucky geen volledig oplossing.

Overigens vindt de Oculus-oprichter en ontwerper van de Rift-bril, die Facebook in maart 2017 verliet, niet dat de Rift S een mechanische aanpassing voor dit probleem had moeten hebben. Hij stelt dat het bij head-mounted displays niet meevalt om de juiste balans te vinden en dat het bij het ontwerpen compromissen onvermijdelijk zijn. Daarnaast zegt Lucky dat de bredere categorie van interpupillary distance-tolerantie belangrijk is dan alleen de afstandsfactor. Deze tolerantie gaat over een aantal factoren die bepalen of iemand een bepaalde headset kan gebruiken. Een mechanische aanpassing voor de pupilafstand is daarbij slechts een van de factoren.

Oculus presenteerde vorige week Rift S. Dit is een nieuwe versie van zijn Rift-vr-headset. De Rift S is voorzien van ingebouwde camera's voor inside-out tracking, waardoor geen externe sensoren achterwege kunnen blijven. De vr-headset heeft lcd's met een resolutie van 1280x1440 pixels per oog.