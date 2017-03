Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 31 maart 2017 07:49, 40 reacties • Feedback

De mede-oprichter van Oculus VR en de ontwerper van de Rift-bril, Palmer Luckey, heeft Facebook verlaten. De reden is niet bekend, maar is mogelijk gerelateerd aan de ophef over Luckey tijdens de Amerikaanse verkiezingen.

Facebook, moederbedrijf van Oculus, maakt het vertrek van Luckey bekend met een verklaring waarin staat dat hij gemist zal worden: "Palmers nalatenschap reikt ver voorbij Oculus. Zijn vindingrijke geest heeft geholpen de moderne vr-revolutie in gang te zetten en een industrie op te bouwen."

Verdere details over zijn vertrekt geeft het bedrijf niet. Die is echter nauwelijks los te zien van de controverse rond de vr-pionier, eind vorig jaar. In september publiceerde The Daily Beast een artikel met de claim dat Luckey affiniteit had met de alt-right-beweging en veel geld investeerde in een rechtse organisatie die zich specialiseerde in shitposting en memes om presidentskandidate Hillary Clinton in diskrediet te brengen.

Luckey gaf toe tienduizend dollar gedoneerd te hebben aan de organisatie, maar daarna werd het stil rond de Oculus-oprichter. Hij verscheen ook niet bij de Oculus Connect Conference. Luckey experimenteerde in 2009 met zijn eigen ontwerpen voor een vr-bril en een jaar later had de toen zeventienjarige zijn eerste prototype, de PR1, klaar. Onder andere John Carmack van id Software toonde al snel interesse en in 2012 was Luckey de drijvende kracht achter de oprichting van Oculus VR. In 2014 nam Facebook Oculus VR over, waarmee Luckey multimiljonair werd.