Oculus test Facebook-nieuwsfeed in tabblad Samsung Gear VR

Facebook-dochterbedrijf Oculus is begonnen met een test om de nieuwsfeed van Facebook weer te geven in virtual reality. Dat gebeurt met een tabblad in Oculus Home, de software op de virtualrealityheadset van Samsung.

Een klein aantal gebruikers krijgen als test de optie om de nieuwsfeed te zien in een tabblad, schrijft UploadVR op basis van informatie van Oculus. Daarbij gaat het naast het nieuwsoverzicht om dm's, notificaties en andere elementen van de Facebook-app.

Het lijkt erop dat de interface van het sociale netwerk vooralsnog niet is aangepast op vr. Het gaat vermoedelijk om een 2d-interface zonder elementen van virtual reality. Het is voor het eerst dat het volledige Facebook-nieuwsoverzicht in virtual reality te zien zal zijn.

Oculus stopte al wel eerder 360-gradenvideo's van Facebook in de Oculus Home-app voor de Gear VR. Oculus kan dat doen, omdat het de software maakt voor Samsungs vr-headset. De Zuid-Koreaanse smartphonemaker zorgt voor de hardware en compatibele smartphones.