Sony heeft sinds de introductie in oktober 2016 meer dan een miljoen exemplaren van de PlayStation VR-bril verkocht. Dat heeft de directeur van Sony Europa, Jim Ryan, gezegd tijdens een interview. De eerder gemelde tekorten moeten grotendeels zijn weggewerkt.

Volgens Jim Ryan was het voor Sony onzeker of de PlaySation VR een succes zou worden. Dat er nu meer dan een miljoen exemplaren van zijn verkocht, hangt volgens Ryan onder meer samen met de manier waarop Sony de brillen in de markt heeft gezet. Volgens de topman heeft Sony de PlayStation VR beschouwd en neergezet als een platform en niet als een peripheral.

In februari werd duidelijk dat Sony al 915.000 PlayStation VR-brillen had verkocht. De fabrikant meldde toen dat er sprake was van tekorten, met name in Japan. Inmiddels moeten deze tekorten grotendeels zijn weggewerkt. In de herfst moet de verkoop een nieuwe impuls krijgen, als Sony de levering in Zuid-Amerika start.

Uit recent onderzoek van analistenbureau IDC blijkt dat Samsung marktleider is op het gebied van vr-headsets. Samsung leverde in het eerste kwartaal van 2017 489.500 exemplaren van de Gear VR; Sony kwam niet verder dan 429.000 PlayStation VR-brillen. Vive-maker HTC en Facebook-dochter Oculus staan op plek drie en vier. De Vive ging volgens IDC 190.000 keer over de toonbank, bij de Rift was dat 90.000 keer, schat IDC op basis van informatie van retailers. In het eerste kwartaal zijn in totaal meer dan 2 miljoen vr- en ar-brillen verkocht.

De PlayStation VR lijkt een stuk vaker over de toonbank te gaan dan zijn concurrenten Oculus Rift en de HTC Vive, die ook aanzienlijk duurder zijn. Volgens onderzoeksbedrijf SuperData Research zijn er tot eind 2016 243.000 stuks van de Oculus Rift en 420.000 exemplaren van de HTC Vive verkocht.