Door Mark Hendrikman, zondag 18 juni 2017 14:10, 3 reacties • Feedback

De Oculus-ontwikkelaars hebben de eerste stappen gezet naar ondersteuning voor mixed reality capture. Dat houdt in dat beelden van een speler van een ander perspectief binnenin een virtuele ruimte nu geregistreerd en bijvoorbeeld gestreamed kunnen worden.

Mixed reality capture was al onofficieel mogelijk met oplossingen van derde partijen, maar het feit dat de eerste stappen naar officiële ondersteuning nu gezet zijn, moet ervoor zorgen dat het gebruik van de functie des te makkelijker wordt. Wel waarschuwt Oculus dat hoewel er nu ondersteuning is vanuit hun software, de makers van Oculus-apps en -games ook zelf moeten zorgen voor ondersteuning aan hun kant van het proces. Zo moeten ze ondersteuning voor een extra Touch-controller toevoegen die voor de locatiebepaling van de camera dient.

De HTC Vive, de grootste concurrent van de Rift, heeft schijnbaar ook nog geen officiële ondersteuning hiervoor waar de consument gebruik van kan maken. Achter de schermen is die ondersteuning er al wel, zo blijkt uit een artikel op Ars Technica. Wel is natuurlijk een extra camera vereist. Wellicht dat de zet van Oculus ervoor zorgt dat Valve en HTC dit voorbeeld gaan volgen.

Mixed reality capture is niet zozeer een toevoeging voor spelers als dat het wel een toevoeging is voor kijkers. De ervaring leert dat het perspectief van de speler tonen aan een ander niet altijd een even goed beeld geeft van hoe het werkelijk voelt om een vr-headset op te hebben. Een extra, ruimer perspectief kan daaraan toevoegen en de kijker een beter gevoel geven van wat de speler ervaart.

De trailer voor Googles Tilt Brush is een voorbeeld van gebruik van mixed reality capture. Deze beelden zijn waarschijnlijk in post-productie flink opgepoetst, maar in principe gaat het hier om de techniek die Oculus met deze update ook mogelijk begint te maken.