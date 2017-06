Microsoft werkt aan overkoepelende standaard voor vr-brillen

Microsoft heeft een handelsmerk aangevraagd voor de naam 'Direct Reality'. Dit moet een standaard worden waarmee ontwikkelaars hun software kunnen laten werken voor verschillende vr-brillen, zonder voor elke headset afzonderlijk de ondersteuning in te bouwen.

Volgens Venturebeat is het idee achter de standaard vergelijkbaar met hoe DirectX games laat werken met een groot aantal videokaarten, zonder dat ontwikkelaars bijvoorbeeld een aparte versie voor Nvidia- of AMD-gpu's moeten maken. Phil Spencer, hoofd van de Xbox-divisie van Microsoft, zegt in een interview dat Microsoft hiermee wil voorkomen dat mensen een vr-headset kopen en vervolgens ontdekken dat bepaalde vr-software er niet op werkt.

"Wanneer ik een monitor voor mijn computer koop, maak ik me geen zorgen of Windows ermee om kan gaan en of sommige spellen erop werken en sommige niet", zegt Spencer in het interview. Hij vertelt dat het doel is dat Windows ondersteuning voor elke vr-bril ingebouwd moet hebben en Microsoft van Oculus en Valve feedback krijgt over wat hiervoor nodig is.

Op dit moment zijn er meerdere platforms voor virtual reality in de omloop voor gebruik met pc's. Oculus heeft zijn eigen Rift-platform, dan is er Valve met SteamVR, Razer heeft OSVR opgestart en Microsoft heeft een samenwerking aangekondigd met verschillende fabrikanten voor Microsoft Mixed Reality. Veel vr-games ondersteunen niet al die platforms, waardoor eigenaren van de 'verkeerde' vr-bril niet in staat zijn om die games te spelen.