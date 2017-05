Door Paul Hulsebosch, woensdag 17 mei 2017 10:26, 20 reacties • Feedback

Microsoft zoekt een senior design manager mr/vr die leiding gaat geven aan het Xbox Mixed Reality-team in Redmond. Het team moet een mmog gaan maken die zowel op Windows als op een Xbox speelbaar is en waarin het sociale aspect heel belangrijk lijkt te worden.

De advertentie voor de senior design manager mr/vr is te vinden op de carrièresite van Microsoft. De nieuwe medewerker moet gaan werken binnen de Windows and Devices Group.

het Xbox Mixed Reality team gaat werken aan een nog naamloze game waarover in de advertentie weinig wordt losgelaten. Het project wordt omschreven als een 'massively social gaming and entertainment experience' die moet verschijnen voor zowel pc als console. In de aanhef van de advertentie wordt aangegeven dat de sollicitant interesse moet hebben voor zowel mmog's als virtual reality. Hij of zij moet bovendien ervaring hebben met het bouwen van 'social systems and experiences'. De aanduiding mr/vr achter de functieomschrijving doet vermoeden dat Microsoft een game heeft gepland die niet alleen met verschillende spelers tegelijk gespeeld kan worden, maar waarbij de spelers de spelwereld bovendien kunnen waarnemen door een vr-headset of een ar-headset als de Hololens van Microsoft.

Microsoft bracht in 2016 een Development Edition van de Hololens op de markt, hoewel de headset enkel in Noord-Amerika geleverd wordt. Het bedrijf uit Redmond werkt bovendien al aan een opvolger, die in 2019 wordt verwacht. Microsoft heeft inmiddels ook controllers voor een vr- of ar-headset op de markt gebracht, die samen met een ar-headset van Acer verkocht worden.