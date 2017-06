Door Mark Hendrikman, zaterdag 10 juni 2017 21:36, 5 reacties • Feedback

De tweede dlc-uitbreiding voor Battlefield 1, genaamd In The Name of The Tsar, komt in september uit. Het pakket richt zich op het oostelijke front van de Eerste Wereldoorlog en bevat onder andere acht nieuwe maps en een Russisch bataljon vol vrouwelijke soldaten.

Uitgever EA en ontwikkelaar DiCE maken het nieuws bekend tijdens EA Play, de E3-persconferentie van de uitgever, in Los Angeles. Van de acht nieuwe maps zullen er twee zich 's nachts afspelen, wat invloed heeft op de speelstijl die nodig is om een overwinning te behalen. Die twee maps zijn Nivelle Nights en Prise de Tahure. De andere zes maps bevinden zich aan het oostfront en dat zijn dus besneeuwde omgevingen. Verder bevat de dlc nieuwe voertuigen en wapens, die in een nieuwe trailer te zien zijn.

Achter de schermen wordt ook het een en ander toegevoegd aan het spel. Zo krijgt Battlefield 1 zogenaamde assignments, die ook al in Battlefield 4 zaten. Hoewel geen details zijn gegeven, moesten spelers in BF4 bepaalde specifieke prestaties leveren om een assignment te behalen, zoals bijvoorbeeld kills halen terwijl een speler zwemt. De kans is groot dat dit systeem er hetzelfde uit zal zien in BF1. Verder spreekt DiCE van specializations, ook daar zonder verder in detail te treden. In The Name of The Tsar zal waarschijnlijk 14,99 euro kosten, net als het vorige dlc-pakket.

Tot slot kondigt DiCE een nieuwe 'competitieve ervaring' aan, die kleinere slagvelden zal hebben en waar de nadruk zwaarder op samenwerking ligt. Deze modus zal echter geen onderdeel zijn van In The Name of The Tsar en wanneer deze dus geïmplementeerd gaat worden, is niet bekend.