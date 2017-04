Door Julian Huijbregts, vrijdag 7 april 2017 10:17, 28 reacties • Feedback

Submitter: Scotix

Gameontwikkelaar DICE heeft bekendgemaakt dat Battlefield 1 voortaan maandelijks een update krijgt, in plaats van een update per seizoen. Binnenkort belooft de ontwikkelaar de Platoons-feature toe te voegen, waarmee spelers zich samen kunnen organiseren.

DICE wil door over te stappen op maandelijkse updates de game sneller van verbeteringen kunnen voorzien. Veel van de aanpassingen worden gedaan aan de hand van feedback van spelers, zegt de ontwikkelaar. Daarvoor wordt de Community Test Environment gebruikt, die sinds dit jaar beschikbaar is.

In mei komt er een update die veel klachten over de gameplay moet oplossen, waardoor de actie 'hopelijk evenwichtiger en eerlijker aan gaat voelen', aldus DICE. Ook krijgt het programma voor het huren van Battlefield 1-servers een update, waarover de ontwikkelaar binnenkort meer bekend zal maken.

Binnenkort komt met de lente-update de Platoons-feature naar de game. Met Platoons kunnen groepen spelers zich samen organiseren. Verder toont DICE een aantal screenshots van de komende uitbreiding The Name of The Tsar. Dat is een van de dlc's die nog uitgebracht gaat worden. De uitbreiding met het Russische leger speelt zich af aan het oostfront. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.