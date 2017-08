Battlefield 1 krijgt competitieve spelmodus met teams van vijf spelers

Battlefield 1 krijgt een nieuwe spelmodus, genaamd Incursions. Deze modus draait om een competitieve speelwijze met relatief kleine maps en teams van vijf spelers. Spelers kunnen zich registreren via de website van Battlefield voor de gesloten alfa, die in september van start gaat.

De alfa zal plaatsvinden op een kleinere versie van de map Giant's Shadow, waarin ook voertuigen aanwezig zijn. Voordat de strijd losbarst, kunnen spelers kiezen uit acht verschillende kits en er is een draft-fase aanwezig. Het scoresysteem wordt aangepast, zodat elk punt daadwerkelijk impact heeft, en spelers kunnen in rang stijgen, zodat ze toegang krijgen tot betere wapens en vaardigheden. De registratie voor de gesloten alfa sluit op 26 augustus, waarna spelers ergens in september toegang krijgen tot Incursions.

Gelet op deze competitieve modus, waarin teams van vijf tegen elkaar strijden, is Incursions waarschijnlijk deels gericht op een rol in e-sports, al is er nog niets bekendgemaakt over eventuele toernooien. Veel details zijn nog onbekend; de nieuwe modus zit nog in een vroege productiefase. Dice maakt Incursions in september voor een deel van de spelers beschikbaar, omdat de ontwikkelaar zegt het belangrijk te vinden om tijdens het ontwikkelproces feedback van spelers te krijgen.