Sonos-speakers werken mogelijk minder als privacyvoorwaarden worden geweigerd

Gebruikers van Sonos-apparaten die ervoor kiezen om de nieuwe privacyvoorwaarden niet te accepteren, krijgen in de toekomst wellicht te maken met een verslechterde functionaliteit of zelfs niet-werkende producten. De privacyverklaring wordt vanaf deze week doorgevoerd.

Als een gebruiker van een Sonos-speaker de komende vernieuwde privacyvoorwaarden niet accepteert, kan de software op de speaker geen updates meer krijgen, waardoor de functionaliteit van het product in de toekomst wellicht afneemt of het apparaat zelfs helemaal niet meer werkt. Een woordvoerder van Sonos heeft dat bevestigd tegenover ZDNet. Dit geldt niet alleen voor nieuwe klanten; ook bestaande klanten van Sonos komen hier niet onderuit.

De vernieuwing van de privacyverklaring hangt samen met de toekomstige integratie van stemassistent Alexa bij premiumspeakers van Sonos, zoals de Play:5. Sonos heeft aan de privacyvoorwaarden een sectie over stembesturing toegevoegd. Daarin zegt het audiobedrijf dat de stemgegevens van gebruikers niet worden verzameld. Het is nog niet duidelijk wanneer de integratie van Amazons stemassistent Alexa daadwerkelijk wordt doorgevoerd voor geschikte apparaten. Misschien worden andere stemassistenten, zoals Siri en Google Assistant, in de toekomst ook toegevoegd.

Sonos kondigde de nieuwe privacyverklaring vorige week aan. De maker van speakers en homecinema-apparaten verzamelt zogeheten functionele gegevens, zoals e-mailadressen, ip-adressen, aanmeldgegevens voor de accounts, de locatie, foutmeldingsinformatie, informatie over wifiantennes, geluidsinstellingen en de namen van kamers die gebruikers aan hun Sonos-producten hebben toegewezen. De verzameling van deze gegevens kan niet worden uitgeschakeld, omdat Sonos ze beschouwt als essentieel om de basisfuncties van de producten goed en veilig te laten werken.

Gebruikers kunnen er wel voor kiezen om de verzameling van bepaalde 'aanvullende gebruiksgegevens' te verhinderen. Daaronder vallen onder meer wifi-informatie zoals de signaalsterkte, welke muziekservices op een Sonos-systeem zijn aangesloten, informatie over hoe vaak het product wordt gebruikt, hoe vaak fysieke bedieningselementen van het apparaat worden gebruikt en hoe lang het product wordt gebruikt.

De Sonos Play:5-speaker