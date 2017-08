FCC-document duidt op komst van Sonos-speaker met stembediening

Volgens technologieblogger Dave Satz blijkt uit een document van de Amerikaanse Federal Communications Commission dat Sonos werkt aan een nieuwe slimme speaker met ondersteuning voor een digitale stemassistent.

Uit de documentatie, die is opgemerkt door Satz, blijkt dat Sonos waarschijnlijk bezig is om toestemming te krijgen van de Amerikaanse overheid voor het maken van een slimme speaker die meerdere stemplatforms en muziekdiensten ondersteunt. De stemcontrole wordt mogelijk gemaakt door een far field-microfoon, waardoor het apparaat bediend moet kunnen worden door stemgeluid vanuit de gehele ruimte waarin de speaker zich bevindt.

De documenten die bij de FCC zijn ingediend bevatten geen informatie over welke stemassistent wordt toegevoegd door Sonos. Er is een goede kans dat in ieder geval Alexa wordt ondersteund, aangezien Sonos eerder dit jaar al een demo heeft gegeven van de Play:5-speaker, die werkte met deze stemassistent van Amazon. Sono heeft ook al aangegeven Alexa in te bouwen in toekomstige speakers. Maar andere stemassistenten, zoals Siri en Google Assistant, worden wellicht ook toegevoegd.

Onlangs kondigde Sonos aan een nieuwe privacyverklaring te gaan doorvoeren. De maker van speakers en homecinema-apparaten gaat bijvoorbeeld e-mailadressen, ip-adressen, aanmeldgegevens voor de accounts, de locatie en foutmeldingsinformatie verzamelen. Deze vernieuwing van de privacyverklaring hangt samen met de toekomstige integratie van stemassistent Alexa bij premiumspeakers van Sonos.

Een nadeel hierbij is dat als gebruikers ervoor kiezen om de nieuwe privacyvoorwaarden niet te accepteren, hun Sonos-apparaten mogelijk minder goed werken. Er kunnen dan geen updates meer worden ontvangen, waardoor de functionaliteit van een apparaat kan verminderen of het apparaat in de toekomst in zijn geheel niet meer werkt. De gebruiker kan het verzamelen van dergelijke gegevens niet uitschakelen, omdat Sonos ze beschouwd als essentieel om de basisfuncties van de producten goed en veilig te laten werken.