Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 21 februari 2017 11:16

Op internet zijn afbeeldingen van een Sonos Playbase verschenen. Het lijkt om een soundbar te gaan die gebruikers onder hun tv kunnen plaatsen. Het model stond kortstondig voor een prijs van 699 dollar bij een webwinkel te koop.

Sonos zelf heeft nog niets bekendgemaakt over de Playbase, maar afbeeldingen van de speaker verschenen op Twitter. Een productpagina stond kort online bij de Amerikaanse winkel B&H en FCC-gegevens bevestigen dat een product met die naam op komst is. Uit de informatie is af te leiden dat het om een soundbar met optische output en een ethernetpoort gaat.

De speaker ondersteunt waarschijnlijk verbinding met andere Sonos-luidsprekers en mogelijk krijgt deze ondersteuning voor bediening via Amazons Alexa bij de combinatie met een Amazon Echo of Fire TV, schrijft Engadget. De in het wit uitgevoerde soundbar moet in maart verschijnen volgens B&H, voor een prijs van 699 dollar. Het is niet de eerste soundbar van Sonos. Het bedrijf heeft ook de Playbar in zijn assortiment voor een vergelijkbare prijs.