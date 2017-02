Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 21 februari 2017 09:06, 6 reacties • Feedback

Amazon start de verkoop van de Fire TV Stick met ondersteuning voor stembediening op 20 april in Europa voor een bedrag van 40 euro. De Europese release van de mediaspeler met de Alexa-assistent volgt op de introductie in de VS, die eind vorig jaar plaatsvond.

Onder andere bij Amazon Duitsland en de vestiging in het VK is de nieuwe generatie van de Fire TV Stick verkrijgbaar. In Duitsland komt de stick ook bij Saturn en de Media Markt te liggen. Inbegrepen bij de mediaspeler is de afstandsbediening met ondersteuning voor spraakassistent Alexa. Deze kan overweg met Duitse en Engelstalige spraakcommando's. Niet alleen kan Alexa gebruikt worden voor mediabediening, maar ook om allerlei andere vragen te beantwoorden.

Ten opzichte van de eerste generatie van de stick, die eveneens 40 euro kost, is de overstap van een Broadcom-dualcore naar een MediaTek MT8127D-quadcore met Cortex A7-cores gemaakt. Daarnaast is er ondersteuning voor wifi-ac en bluetooth 4.1 toegevoegd. De gpu is de ARM Mali-450 MP4, die h265-streams kan verwerken. Afspelen van 4k-video behoort niet tot de mogelijkheden.

Amazon verkoopt de Fire TV Stick niet aan klanten in Nederland of België. De Prime-videodienst van het bedrijf is sinds december wel in de Benelux beschikbaar. Meerdere tweakers lieten bij die introductie weten dat de stick in combinatie met Prime Video werkt, mits het abonnement ook in Nederland of België is afgesloten.