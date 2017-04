Door Joris Jansen, woensdag 5 april 2017 10:34, 46 reacties • Feedback

Amazon gaat Amerikaanse ouders in totaal ruim 70 miljoen dollar terugbetalen, omdat hun kinderen zonder waarschuwing in gratis gameapps aankopen konden doen. Dit is het gevolg van het feit dat Amazon zich niet langer verzet tegen een vonnis dat het bedrijf hiertoe verplicht.

Amazon en de FTC hebben besloten niet langer te procederen, wat de weg vrijmaakt voor de tenuitvoerlegging van het eerdere vonnis, waarin is geoordeeld dat Amazon 70 miljoen dollar moet terugbetalen. Omgerekend is dat ruim 65 miljoen euro. In 2016 bepaalde een Amerikaanse rechter dat Amazon aansprakelijk was voor het op oneerlijke wijze in rekening brengen van kosten voor aankopen die kinderen hadden gedaan in gratis apps. De Amerikaanse FTC startte de rechtszaak en kreeg van de rechter gelijk.

Volgens de rechter wist Amazon dat veel klanten niet doorhadden dat er al snel aankopen werden gedaan in de apps en dat het veelal om kinderen ging. Daarbij slaagde Amazon er niet in om zich te verzekeren van de toestemming van ouders voor de aankopen en werden de ouders onvoldoende voorgelicht. Ook heeft Amazon te weinig werk gemaakt van de mogelijkheid voor ouders om wachtwoorden in te stellen, om zodoende de aankopen te kunnen voorkomen.

Het gaat specifiek om de Amazon Appstore, waarin gebruikers apps kunnen downloaden voor mobiele telefoons en voor Kindle Fire-tablets. Veel apps zijn gericht op kinderen, die in de gameapps werden gestimuleerd om zaken te bemachtigen, wat vaak gepaard ging met een in-app aankoop met echt geld.