Door Julian Huijbregts, woensdag 5 april 2017 10:44, 27 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Xiaomi heeft de Mi Pad 3 op zijn Chinese website gezet. De 7,9"-tablet heeft een scherm met een resolutie van 2048x1536 pixels. In de behuizing zitten een MediaTek-soc, 4GB ram en 64GB emmc-flashgeheugen.

Xiaomi gebruikt de MediaTek MT8176-soc in de Android-tablet. Dat is een hexacore met twee ARM Cortex-A72-kernen op 2,1GHz en vier zuinige A53-cores op 1,7GHz. De gpu is de PowerVR GX6250. In de metalen behuizing, die 7mm dik is en 328 gram weegt, zit een accu met een capaciteit van 6600mAh. Aan de achterkant is een dertienmegapixelcamera met een f/2.2-lens geplaatst.

De tablet draait op Android met daaroverheen de Miui-schil van Xiaomi. Welke Android-versie de Chinese fabrikant gebruikt, is niet duidelijk. In China kost de tablet 1499 yuan. Omgerekend, inclusief btw is dat zo'n 247 euro.

In de eerste Mi Pad gebruikte Xiaomi de Nvidia Tegra K1-soc. Voor de tweede versie van de tablet werd een Intel Atom X5-Z8500-soc gebruikt. Ook die tablets hadden een 7,9"-scherm met een 4:3-verhouding. De metalen behuizing maakte bij de Mi Pad 2 zijn intrede.