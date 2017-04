Door Olaf van Miltenburg, woensdag 5 april 2017 11:05, 27 reacties • Feedback

Eindhovense techinstellingen, verenigd in Brainport Development, vinden dat er een investering van 10,5 miljard euro nodig is voor de verdere ontwikkeling van de regio als economisch kerngebied van Nederland. Van het bedrag moet 8,3 miljard euro van de overheid komen.

Het investeringsbedrag zou in de komende vier jaar gebruikt moeten worden voor de ontwikkeling van de regio. Brainport Development heeft zijn ambities, vastgelegd in een actieagenda, woensdag kenbaar gemaakt bij fractievoorzitters en vertegenwoordigers van politieke partijen in Den Haag. Het platform verenigt bedrijven en instellingen uit de regio Eindhoven die zich specialiseren in technologie, zoals de Technische Universiteit Eindhoven, ASML, Philips, VDL en NXP.

Het samenwerkingsverband stelt dat een flinke impuls nodig is om de regio aantrekkelijk te houden en de concurrentie aan te gaan met technologieregio's als San Francisco, Stockholm, München en Singapore. Brainport Development wil de investeringen onder andere gebruiken om onderwijsprogramma's in het primair en voortgezet onderwijs internationaler te maken en om het opdoen van nieuwe vaardigheden als programmeren te integreren. Verder wil het platform een verdubbeling van het aantal technologie- en ict-studenten in het mbo, hbo en wo naar 15.000 in 2025, terwijl samenwerking onder de noemer Eindhoven Engine technieken sneller naar de markt moet brengen. Ook wil Brainport dat de overheid de regio in het buitenland promoot om internationaal talent aan te trekken.

Het geld moet verder gebruikt worden om van Nederland wereldmarktleider in fotonische chips te maken en een doorbraak op het gebied van energieopslag te realiseren. Andere voorstellen zijn bedoeld om het vestigingsklimaat te verbeteren, onder andere door een dekkend glasvezelnetwerk aan te leggen en de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, zodat vanaf Eindhoven binnen een uur Schiphol, Düsseldorf

en Brussel te bereiken zijn.

Eind vorig jaar kreeg de Brainport-regio van het kabinet de status van mainport. Daarmee erkent de overheid het grote belang van de regio als economische motor. Het gebied staat daarmee op gelijke voet met Schiphol en de haven van Rotterdam.