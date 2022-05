Eindhoven krijgt startloket voor techstart-ups in de Brainportregio

Eindhoven krijgt een nieuw startloket voor techstart-ups: The Gate. Verschillende organisaties waaronder de TU Eindhoven gaan samenwerken bij het ondersteunen van techstarters in de regio.

Het startloket moet startende techbedrijven in de regio Eindhoven, ook wel de Brainportregio genoemd, helpen om makkelijker van de grond te komen. "Studenten of onderzoekers met een innovatief idee hebben vaak niet alle kennis en vaardigheden om een succesvolle onderneming te starten. Er zijn al allerlei voorzieningen om ze daarbij te helpen, maar dat was nog te versnipperd", vertelt directeur Jeroen van Woerden van The Gate.

Naast de TU Eindhoven dragen Brainport Development, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Fontys Hogescholen en Summa College bij aan het initiatief. De vijf regionale partijen hebben daartoe een 'memorandum of understanding' getekend in het bijzijn van burgemeester John Jorritsma en gedeputeerde Martijn van Gruijthuisen. De afdeling business development van de TU/e wordt ondergebracht in The Gate en het krijgt hulp van de bedrijfsadviseurs van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en Brainport Development. Fontys Hogescholen en het Summa College sluiten The Gate aan op hun eigen centrum voor ondernemerschap en Fontys-studenten gaan starters helpen met deskundig advies.

Brainport Development, waarin onder meer ASML, Philips, VDL en NXP zijn verenigd, draagt voor een groot deel de kosten: het brengt 400.000 euro communicatiebudget in en draagt 500.000 euro bij aan een nieuw fonds voor techstarters. Dat fonds is bedoeld voor het verstrekken van financiering aan ondernemingen 'in de eerste startfase', als zij nog geen geld kunnen krijgen van andere investeerders. The Gate komt op de campus van de TU/e, in de 'start-up-hub'. Daar hebben andere start-ups ook al bedrijfsruimte.

De samenwerking is vooral gericht op studenten, maar ook op onderzoekers. De TU Eindhoven telt zo'n 12.000 studenten, Fontys een kleine 44.000 en het Summa College in de regio zo'n 15.000 studenten. Starters met een goed techidee kunnen zich bij The Gate melden als ze nog aan het oriënteren zijn op het starten van een onderneming, maar ook als ze al hun eerste klanten hebben. "Bij ons kunnen ze kennis krijgen over patenten, huisvesting regelen, hulp bij het maken van bedrijfsplannen, coaching en natuurlijk hulp bij het verkrijgen van financiering, zegt Van Woerden. En benadrukt daarbij dat elke starter maatwerk krijgt.

De Brainportregio is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten in de metropoolregio Eindhoven, bedrijven, en de universiteit, hogescholen en ROC's. Dat samenwerkingsverband is gericht op het stimuleren van de hightechindustrie rondom Eindhoven.