TU Eindhoven toont zonnecamper die 730 kilometer per dag kan rijden

Het Solar Team Eindhoven heeft de Stella Vita gepresenteerd, een elektrische camper met meerdere zonnepanelen die zonder laadpalen 730 kilometer per dag moet kunnen rijden. Die zonnepanelen zorgen ook voor energie voor bijvoorbeeld koken en douchen.

De 22 studenten van de Technische Universiteit Eindhoven noemen Stella Vita een 'zonnehuis op wielen'. Het voertuig heeft een gekromd monocrystalline-silicium-zonnepaneel van 8,8 vierkante meter op het dak dat voor energie zorgt. Wanneer de auto geparkeerd is, kunnen er aan de zijkanten twee kleinere zonnepanelen uitschuiven. Daarmee heeft de Stella Vita een totale zonnepanelenoppervlakte van 17,5m² en in totaal 1086 zonnecellen.

Die zonnepanelen, samen met het efficiënte druppelontwerp, moeten er volgens het team voor zorgen dat de auto 730 kilometer per dag moet kunnen rijden 'op een zonnige dag'. 's Nachts moet er een actieradius zijn van zeshonderd kilometer, wanneer de 60kWh-lithium-ionaccu niet kan worden bijgeladen met de zonnepanelen.

De genoemde actieradiussen wil het team in de praktijk bewijzen door vanaf 19 september drieduizend kilometer te rijden naar het zuidelijkste punt van Spanje in Tarifa, vanaf Eindhoven. Het team wil hierbij langs bepaalde evenementen, bedrijven en universiteiten gaan, om het project te kunnen tonen. Er zijn dertien stops gepland, waaronder Brussel, Parijs, Le Mans en Madrid. Geïnteresseerden kunnen via een site de route volgen. Deze site is nu nog niet bereikbaar.

De bestuurders kunnen tijdens deze reis in de auto zelf slapen; het gaat om een camper met onder meer bed, douche, televisie en keuken. De voorzieningen worden met de zonne-energie van stroom voorzien; inzittenden kunnen ook apparaten opladen met de zonne-energie. Het dak van de Stella Vita kan tevens omhoog om meer hoofdruimte te creëren binnen de camper.

In de Stella Vita kunnen twee inzittenden mee en de auto kan maximaal 120km/u rijden. De zonnecamper heeft vier deuren, is 7,2 meter lang, 2,2 meter breed en 1,83 meter hoog. In uitgevouwen stand is de camper 4,4 meter breed en 2,54 meter hoog. Stella Vita weegt 1700kg. Tegen NU.nl zegt het team dat de auto kan worden aangesloten op een laadpaal, 'maar dan moet er wel echt twee weken geen zon zijn, wil dat zover komen'.

Foto's: Bart van Overbeeke