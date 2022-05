TU Eindhoven introduceert masteropleiding die datascience en AI combineert

De Technische Universiteit Eindhoven begint september met de masteropleiding Data Science en Artificial Intelligence. Volgens de universiteit is de opleiding de enige in Nederland waarbij datascience en kunstmatige intelligentie worden gecombineerd.

Met de opleiding wil de TU/e 'AI-engineers' opleiden die betrouwbare systemen kunnen bouwen 'met oog voor de mensen die ze zullen gebruiken'. Afgestudeerden zullen volgens de universiteit geavanceerde data-analysetechnieken kunnen combineren met AI-methoden. Leerlingen krijgen vakken over onder meer de fundamenten van kunstmatige intelligentie, datavisualisatie, ethiek, algoritmiek, datamining en machine learning. De opleiding is onderverdeeld in zes trajecten of expertisegebieden. De meeste van deze vakken zijn nieuw of herontworpen voor de master.

De master wordt aangeboden door de faculteit Mathematics and Computer Science en is onlangs goedgekeurd door accreditatieorganisatie NVAO. Daarmee mag de opleiding in september van start gaan. Studenten kunnen zich tot 1 mei via Studielink inschrijven. De universiteit heeft de opleiding vorig jaar ontwikkeld.

Volgens de FAQ van de master komt met de DS&AI-master de Data Science in Engineering-master, ofwel DSiE, te vervallen. Om aan de DS&AI-master deel te kunnen nemen, moeten studenten minimaal een BSc-diploma hebben behaald en minstens zes van negen gespecificeerde vakken hebben afgerond. Binnen de opleiding is er de mogelijkheid om een stage te lopen. De opleiding zegt dat het vanaf volgend jaar mogelijk zal zijn om de opleiding in februari te kunnen starten en dat er geen minimum aantal studenten vereist is voordat de master start.