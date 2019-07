TU/e investeert honderd miljoen euro in instituut voor kunstmatige intelligentie

In Eindhoven opent op 2 september het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute zijn deuren. De Technische Universiteit Eindhoven investeert in de komende vijf jaar honderd miljoen euro in het instituut voor kunstmatige intelligentie.

Het instituut gaat ai-onderzoek van de TU/e bundelen en nationaal en internationaal promoten. Zo hoopt de universiteit studenten, docenten en geldschieters voor het onderzoeksgebied aan te trekken. Naast de honderd miljoen euro die de TU/e volgens het FD in de komende vijf jaar in Eaisi wil investeren, hoopt de instelling jaarlijks dertig miljoen euro van buitenaf binnen te halen.

Dat geld moet onder andere van bedrijven als Philips, NXP en ASML komen, die al ingelicht zijn over de plannen. Verder hoopt de universiteit op bijdragen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, of NWO, en Europese subsidieverstrekkers, schrijft Cursor, het magazine van de TU/e.

De universiteit wil in de komende vijf jaar vijftig hoogleraren op het gebied van kunstmatige intelligentie aantrekken. Het instituut start op 2 september in het Gaslab van de TU/e. Daarnaast moet op de tweede verdieping van de Laplace-locatie van het universiteitsterrein een 'ai-speeltuin' komen met in de woorden van Eaisi-directeur Carlo van de Weijer, 'studenten en robots in het klimrek'.

Europa loopt wat onderzoek over kunstmatige intelligentie betreft volgens deskundigen achter op de VS en China, en binnen de EU hebben Frankrijk en Duitsland aangekondigd flink te investeren in kunstmatige intelligentie.