Nederland investeert miljoen euro in wereldwijd programma voor veilig internet

Nederland gaat een miljoen euro investeren in een wereldwijd programma voor meer cyberveiligheid. Minister Blok maakt het geld vrij voor een bijdrage aan het Digital Development Partnership van de Wereldbank.

Het geld is bedoeld om andere landen te helpen met het 'creëren van een veilig, vrij en open internet', zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Hij beloofde het bedrag te investeren tijdens de jaarlijkse ministersvergadering van de Verenigde Naties. Het geld gaat naar het Digital Development Partnership, een platform van de Wereldbank dat geld verdeelt voor digitale innovatie en ontwikkelingshulp in andere landen.

Volgens minister Blok is het hard nodig om in andere landen voor een vrijer internet te zorgen. De grenzen tussen de echte en digitale wereld vervagen volgens hem, en criminelen proberen daardoor 'kwetsbaarheden uit te buiten op wereldwijde schaal.' Volgens Blok biedt het open internet 'veel kansen, maar brengt het ook risico's met zich mee.' Blok zei ook dat regels moeten gelden voor iedereen, ongeacht waar zij zich bevinden. Blok wil dan ook met name dat het internationaal recht beter wordt toegepast op internet. De minister tekende een verklaring waarin hij pleit voor 'verantwoord gedrag van staten in het digitale domein.' Op die manier hoopt Blok samen met zijn collega-ministers dat het internationaal recht zowel offline als online moet worden nageleefd.

Daarnaast is het geld bedoeld om ervoor te zorgen dat meer burgers online kunnen. Digitale ontwikkelingen zorgen volgens Blok voor 'economische kansen' en zorgen dat mensen in afgelegen gebieden toegang krijgen tot informatie en zo niet van de rest van de wereld van afgesloten. Toegankelijk en goedkoop internet is één van de nieuwe ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.