Facebook koopt start-up die werkt aan 'neurale' armband

Facebook heeft de New Yorkse startup CTRL-Labs overgenomen. De startup werkt aan een armband waarmee computers spierimpulsen kunnen omzetten naar een digitaal signaal. Hierdoor kunnen gebruikers computers en andere apparaten besturen met hun gedachten.

Andrew Bosworth, vice-president van de vr- en ar-divisies van Facebook, kondigde de overname aan in een bericht op Facebook. CTRL-Labs zal onderdeel gaan uitmaken van het Facebook Reality Labs-team. Wat Facebook voor het bedrijf heeft betaald is niet bekendgemaakt, maar volgens bronnen van CNBC ligt het bedrag tussen de 500 miljoen en 1 miljard dollar. Omgerekend is dit zo'n 455 tot 910 miljoen euro.

CTRL-Labs werd in 2015 opgericht in New York door Thomas Reardon. Reardon is een neurowetenschapper en werkte voorheen als ontwikkelaar bij Microsoft. Hij was daar de persoon die verantwoordelijk was voor de eerste versies van Internet Explorer.

De zogeheten CTRL-kit. Foto via CTRL-Labs.

CTRL-Labs werkt aan een neurale armband die spieractiviteit meet en zo een beweging nabootst op een computerscherm. Het apparaat leest hierbij geen gedachten en meet dus geen directe neurale impulsen. Het product van CTRL-labs maakt in plaats daarvan gebruik van elektromyografie, waarbij de armband de elektrische activiteit van spieren meet. Gebruikers hebben activiteit van neuronen in hun ruggengraat. Deze sturen elektrische signalen naar handspieren met de opdracht om op een bepaalde manier te bewegen. De armband kan deze impulsen interpreteren en omzetten in een digitaal signaal.

Het product van CTRL-Labs kan dit naar eigen zeggen met individuele spiercellen doen. Hierdoor hoef je bij gebruik van de 'CTRL-kit' geen daadwerkelijke bewegingen te maken om je apparaat te besturen. Bosworth stelt dat je op deze manier 'een foto met een vriend delen met een nauwelijks waarneembare beweging, of zelfs door er enkel aan te denken.' Hoe dit in de praktijk functioneert, moet nog blijken. Op de website van CTRL-Labs is een vroege versie van de armband beschikbaar voor ontwikkelaars, maar momenteel is er een wachtlijst van onbekende duur.

Mogelijk wordt de armband van CTRL-Labs gecombineerd met de ar-bril waar Facebook aan werkt. Het bedrijf wil deze bril naar verluidt in 2024 op de markt brengen om de smartphone te vervangen. Het bedrijf wil de 'neurale' armband 'op enige schaal' produceren om het product zo snel mogelijk om de armen van consumenten te krijgen.