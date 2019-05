BBC: Facebook wil GlobalCoin-cryptovaluta volgend jaar uitbrengen

Volgens de BBC wil Facebook eind dit jaar starten met het testen van zijn cryptovaluta en moet de token in het eerste kwartaal van 2020 in enkele landen verschijnen. De cryptovaluta zou intern bekendstaan onder de naam GlobalCoin.

Het plan van Facebook is om de GlobalCoin begin 2020 in een dozijn landen te introduceren, schrijft de BBC. Het bedrijf zou in de zomer meer details vrijgeven over zijn plannen met de cryptovaluta en eind dit jaar een test willen houden.

Of het virtuele betaalmiddel uiteindelijk onder de naam GlobalCoin verschijnt is niet bekend. Eerdere geruchten spraken van Project Libra als interne naam voor het project. Het doel van Facebook is volgens de Britse omroep om financiële barrières weg te nemen, te concurreren met banken en de kosten voor consumenten omlaag te brengen.

Facebooks topman Mark Zuckerberg zou over zijn plannen gesproken hebben met de topman van de Bank of England, om advies van het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten gevraagd hebben en onderhandeld hebben met de financiële dienstverlener Western Union.

Daarnaast zou Facebook volgens het FT samenwerken met Gemini, het bedrijf van de tweeling Cameron en Tyler Winklevoss. Gemini is een exchange voor cryptovaluta. De Winklevoss-broers zijn vooral bekend van hun claim dat Facebook-oprichter Mark Zuckerberg hun idee voor een sociaal netwerk met profielen gestolen heeft. De zaak hierover schikten ze voor 65 miljoen dollar.

Volgens berichten gaat het bij GlobalCoin om een zogenoemde stablecoin waarvan de waarde aan die van de dollar is gekoppeld. Facebook-gebruikers zouden coins kunnen sparen door advertenties op Facebook te bekijken en ze zouden na kliks op advertenties producten kunnen betalen met de coins. Betalen via WhatsApp zou ook mogelijk worden.