Gerucht: Facebook brengt eigen betaalmiddel deze maand uit

Facebook zou later deze maand zijn eigen betaalmiddel op de markt willen brengen. De cryptovaluta zou in handen zijn van een stichting die volgens Facebook uit meerdere techbedrijven en banken zou moeten bestaan.

Door de controle uit handen te geven in een stichting, hoopt Facebook problemen met toezichthouders te voorkomen, meldt The Information op basis van gesprekken met meerdere mensen binnen Facebook. Andere bedrijven en banken kunnen zich inkopen voor tien miljoen dollar, waarna ze met hardware en software als node dienen voor blockhain-valuta. Die krijgt vermoedelijk de naam Libra.

Het betaalmiddel is vooral bedoeld voor landen waar de nationale munt niet zo stabiel is of bankrekeningen niet wijdverspreid zijn. Gebruikers van Facebook-diensten als Messenger en WhatsApp moeten elkaar dan makkelijk geld kunnen overmaken. Ook moeten er fysieke pinautomaten komen en krijgen winkeliers een bonus als ze Facebooks betaalmiddel accepteren.

Facebook zal geen transactiekosten rekenen. Hoe het sociale netwerk geld wil verdienen aan het betaalmiddel, is nog niet duidelijk. Facebook-directeur Mark Zuckerberg zei tijdens ontwikkelaarsconferentie F8 al dat hij vond dat geld sturen even makkelijk zou moeten zijn als een foto versturen. Het bedrijf heeft de geruchten niet bevestigd of ontkend.