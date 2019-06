Triada-malware kwam in firmware Android-toestellen via toeleverancier

De Triada-malware die in 2017 voorgeïnstalleerd stond op tientallen Chinese Android-smartphones, kwam daarop via een toeleverancier. Dat heeft Google vastgesteld na onderzoek. Het gaat om modellen die niet in de Benelux zijn verkocht.

Google zegt dat Yehuo of Blazefire de malware in de firmware van de toestellen heeft gezet. Het is onbekend welke functies die toeleveranciers maakten voor Android. Volgens Google levert de fabrikant de firmware aan de toeleverancier aan en levert die de firmware weer terug met de gevraagde functie ingebouwd. Een van die bedrijven heeft echter daarbij de Triada-malware ingebouwd. Omdat het ingebouwd was, konden gebruikers dat ook niet verwijderen.

Kaspersky ontdekte Triada in 2016 en DrWeb kwam er in 2017 achter dat het in de firmware van Android-toestellen zat. Daarbij ging het om veertig verschillende modellen, maar geen daarvan geniet grote bekendheid in de Benelux. Het bekendste merk is Doogee, waarvan de X5-telefoons en de Shoot-modellen op de lijst staan.

De malware haalde de malafide apps die het wilde installeren van een command&control-server, met namen van bestanden gelijk aan die van onpopulaire apps uit de Play Store. Door een truc kon het apps installeren zonder de gebruiker te vragen om installeren van apps uit onbekende bron toe te staan.

De geavanceerde malware had als doel het versturen van spasm en het tonen van advertenties, vermoedelijk om geld op te leveren voor de ontwikkelaars. Google bevestigt met het rapport de eerdere bevindingen van DrWeb van vorig jaar en 2017. Google heeft de beveiliging van Play Protect opgeschroefd om dergelijke infecties in de toekomst te voorkomen. Bovendien heeft de zoekgigant samengewerkt met de maker van de smartphones om de malware van de telefoons af te krijgen.