Huawei onderzoekt verschijnen advertentie op lockscreens

Huawei onderzoekt de meldingen van gebruikers die een advertentie van boekingssite Booking.com op hun lockscreen kregen. De advertentie zat in het standaard lockscreen, dat op Huawei- en Honor-telefoons telkens wisselt.

De meldingen begonnen op woensdag, meldt het Duitse blog van Caschy. De telefoon toont op het lockscreen een plaatje van een vakantiebestemming, met het logo van Booking prominent in beeld en de tekst 'getaway deals' onder de datum onderin beeld.

Huawei en Booking.com hebben een commerciële relatie voor 'getaway deals', want Huawei maakte eerder op Facebook reclame voor de Nederlandse boekingssite. Booking was ook de eerste voorgeïnstalleerde reisapp op Huawei-telefoons in 2016. Het onderdeel van Huawei dat de deals heeft met Booking, Huawei Mobile Services, is dezelfde divisie die het lockscreen vult onder de naam ScreenMagazine.

Het bedrijf onderzoekt de zaak, maar heeft verder geen inhoudelijke reactie gegeven op het verschijnen van de advertenties op lockscreens van gebruikers. Huawei's Emui-skin heeft 470 miljoen gebruikers. De advertentie is volgens gebruikers verschenen op toestellen onder de merknamen Huawei en Honor en het gebeurde op telefoons in verschillende prijsklasses, totaan de duurste modellen aan toe.

Het is niet de eerste keer dat advertenties verschijnen in een Android-skin. Xiaomi verdient een deel van zijn inkomsten met advertenties in Miui, terwijl HTC ook al enkele jaren advertenties invoegt in zijn Android-uitgave.