Google gaat advertenties zetten in Discover-feed

Zoekgigant Google gaat advertenties zetten in de Discover-feed, waar gebruikers op hen afgestemd nieuws kunnen lezen in de Google-app of op de pagina links van het homescreen. Ook komen er meer ads in Google Assistant en op de beginpagina van YouTube.

De kaarten met advertenties verschijnen tussen de reguliere kaarten met nieuwskoppen en zijn voorzien van het label 'Ad', blijkt uit afbeeldingen die Google online heeft gezet. Die feed is het homescreen van de Google-app op Android. Volgens het zoekbedrijf, dat zijn geld verdient met gepersonaliseerde online advertenties, kunnen adverteerders honderden miljoenen gebruikers bereiken met advertenties in de Discover-feed, in de YouTube-app en in Gmail.

Vorig jaar heeft Google al eens een test gedaan met advertenties in de feed, waarin verder vooral nieuwsberichten verschijnen van bekende en minder bekende websites. Die test stopte weer, maar vanaf ergens dit jaar zullen advertenties dus weer verschijnen.

De YouTube-advertenties verschijnen op de beginpagina van de app. Ook komen er advertenties in de zoekmachine voor afbeeldingen. De zoekgigant maakt de komst van meer advertenties bekend op Google Marketing Live, een eigen evenement dat deze week plaatsvindt in San Francisco.