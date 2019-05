Wetsvoorstel DuckDuckGo in VS verplicht sites Do Not Track-optie te respecteren

Zoekbedrijf DuckDuckGo wil van de Do Not Track-optie in browsers een wet maken in de Verenigde Staten. Daarvoor heeft het een wetsvoorstel geschreven. Tot nu toe zijn er geen parlementsleden die het voorstel openlijk steunen.

Onder het wetsvoorstel mogen derde partijen gebruikers niet langer tracken als ze Do Not Track hebben aangezet in de browser, zegt DuckDuckGo. Bovendien mogen website-eigenaren data alleen gebruiken op een manier 'die de gebruiker verwacht'. Zo mag Facebook geen data van dochterbedrijf WhatsApp gebruiken voor advertenties in Instagram, volgens het zoekbedrijf. DuckDuckGo heeft het voorstel online gezet.

Momenteel gebeurt er weinig met de Do Not Track-optie in browsers, omdat sites de keuze niet respecteren en gebruikers alsnog tracken. Ondanks dat hebben 75 miljoen internetgebruikers de optie aangezet. Apple heeft Do Not Track uit zijn browser Safari gehaald, omdat websites het gebruiken voor fingerprinting om zo gebruikers te kunnen tracken.

Het wetsvoorstel heeft in de VS vooralsnog geen steun onder politici, meldt The Verge. DuckDuckGo hoopt dat de publieke opinie politici ertoe beweegt dit om te zetten in een wet. DuckDuckGo is een zoekmachine die zich richt op privacy en zich afzet tegen tracking, waardoor het een belang heeft bij een dergelijke wet. Onder meer Google, Facebook en Amazon doen aan tracking van gebruikers voor gerichte advertenties.