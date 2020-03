DuckDuckGo publiceert dataset met duizenden trackers en maakt code open source

DuckDuckGo heeft een tool gemaakt waarin het data deelt over trackers die op het internet actief zijn. Het is een dataset die automatisch wordt gegenereerd en geüpdatet door crawling en analyses. De code is open source en staat open voor toepassing door bedrijven en individuen.

DuckDuckGo zegt dat het de tool genaamd Tracker Radar gebruikt tegen trackers in de mobiele apps van de DuckDuckGo Privacy Browser en de DuckDuckGo Privacy Essentials-browserextensies. De code is geplaatst op GitHub en is publiekelijk te gebruiken conform een creative commons-licentie. Dat betekent dat ontwikkelaars er bijvoorbeeld gebruik van kunnen maken voor hun eigen blokkeerlijsten, maar DuckDuckGo ziet ook scenario's voor zich waarin onderzoekers het kunnen gebruiken om het 'trackinguniversum' te onderzoeken.

De Vivaldi-browser kondigde onlangs al aan dat het gebruikmaakt van de Tracker Radar. De dataset bevat 5.326 internetdomeinen die gebruikt worden door 1.727 bedrijven en organisaties die gebruikers op het internet tracken. De Tracker Radar bestaat uit twee elementen. Ten eerste een bestand met domeinen van derde partijen die meestal met tracking worden geassocieerd. Dit bestand bevat ook gedetailleerde informatie over die domeinen, zoals hoe vaak het domein voorkomt tijdens het crawlen, of hoe vaak het domein fingerprinting of cookies gebruikt. Het tweede element is een bestand voor elk moederbedrijf waar de domeinen aan worden toegeschreven, zoals Google.

DuckDuckGo geeft aan dat Tracker Radar nog geen eindproduct is en spreekt de hoop uit de dataset in de toekomst uit te breiden en te verbeteren. Volgens het bedrijf is er behoefte aan een dergelijke tool, omdat er beperkingen zijn bij trackerdata in het algemeen. Zo stelt DuckDuckGo dat blokkeerlijsten meestal volledig handmatig en via crowdsourcing tot stand komen, waarbij er sprake kan zijn van vooringenomenheid van de deelnemers. Bovendien stelt het bedrijf dat deze lijsten doorgaans lastig zijn om op grote schaal te testen. Dat geldt in de ogen van DuckDuckGo ook voor tracker-identificatiemiddelen die in browsers zijn ingebouwd.