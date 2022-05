DuckDuckGo voegt navigatie toe aan mobiele site

De privacyvriendelijke zoekmachine DuckDuckGo biedt voortaan navigatie aan in de kaarten-functie. Gebruikers kunnen navigeren tijdens het rijden of lopen. De dienst zegt dat het locatiedata apart opslaat van de zoekopdracht.

De nieuwe navigatiefunctie is beschikbaar via de mobiele website van de zoekmachine. Gebruikers konden daar al gebruik maken van een kaartenfunctie. Dat werkte via Apple Maps, die via het MapKit JS Framework werden ingeladen. Nu is het ook mogelijk daar navigatie bij te gebruiken.

Gebruikers kunnen op de knop Directions klikken om tussen twee punten te navigeren. Standaard gebruikt DuckDuckGo daarvoor de locatiegegevens van de gebruiker. Daarbij stuurt de browser de locatie wel door, maar die wordt volgens DuckDuckGo geïsoleerd van andere identificeerbare data van de gebruiker. Ook wordt de data na afloop verwijderd.

De navigatiefunctie zelf bevat ook een stappenplan, en geeft informatie over de afstand, de reistijd, en alternatieve routes. Het is alleen geschikt voor tijdens het autorijden en het lopen, en het is niet mogelijk om locaties tussendoor op te geven.