Oud-Google-medewerkers halen 40 miljoen op voor zoekmachine zonder advertenties

Twee oud-medewerkers van Google hebben veertig miljoen dollar opgehaald om een zoekmachine te bouwen zonder advertenties. Neeva maakt gebruik van abonnementen en heeft op dit moment nog een wachtlijst.

Neeva zegt dat het 40 miljoen dollar of 33 miljoen euro heeft opgehaald in een zogenaamde Series B-ophaalronde bij een investeringsmaatschappij. Daarmee wordt onder andere de infrastructuur van de zoekmachine verbeterd. Ook wil Neeva in de komende maanden buiten de VS actief worden.

De zoekmachine is momenteel alleen nog te gebruiken in de VS en gebruikers moeten zichzelf inschrijven op een wachtlijst. Neeva wil onder andere uitbreiden naar West-Europese landen, en andere landen waar Engels veel wordt gesproken.

Neeva is opgericht door Sridhar Ramaswamy en Vivek Raghunathan. Die gaven bij Google leiding aan de advertentieafdelingen bij Google en YouTube, maar zeiden vorig jaar in een interview dat ze inzagen dat het advertentiemodel voor zoekmachines niet langer houdbaar was. Neeva werkt daarom met een abonnementsmodel. Het is mogelijk om andere diensten zoals agenda's en e-mail te koppelen aan de zoekmachine. Die kan daar dan vervolgens ook in zoeken.