Neeva trekt op 2 juni stekker uit advertentievrije zoekmachine

De privacyvriendelijke en advertentievrije zoekmachine Neeva stopt per 2 juni 2023. De oprichters stellen dat het een uitdaging was om gebruikers zover te krijgen een andere zoekmachine uit te proberen.

De oprichters van Neeva zeggen dat het lastig is om 'gebruikers te overtuigen van de noodzaak om over te schakelen naar een betere keuze'. In combinatie met 'verschillende economische omstandigheden' heeft het bedrijf besloten te stoppen met de zoekmachine. Gebruikers met een Premium-abonnement krijgen het ongebruikte deel van hun abonnement terugbetaald.

Neeva werd in 2019 opgericht door voormalig medewerkers van Google, Sridhar Ramaswamy en Vivek Raghunathan. De zoekmachine van Neeva was bedoeld als een privacyvriendelijk alternatief dat vrij was van advertenties. Sinds 2022 hield het bedrijf zich ook bezig met generatieve AI en het integreren van Large Language Models in de zoekmachine.

Gebruikers kunnen tot 2 juni gebruikmaken van de zoekmachine van Neeva. De oprichters zeggen te onderzoeken hoe het bedrijf zijn expertise op het gebied van LLM op andere manieren kan toepassen. Wat dit concreet betekent, is nog niet duidelijk.