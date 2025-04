Instagram-oprichters trekken stekker uit Artifact-nieuwsapp

Kevin Systrom en Mike Krieger, de twee originele oprichters van Instagram, trekken de stekker uit nieuwsapp Artifact. Volgens Systrom is de markt niet groot genoeg om toekomstige investeringen te verantwoorden. Artifact stopt eind februari met functioneren.

Ceo Kevin Systrom heeft het nieuws gedeeld via een blogpost op Medium. De man schrijft dat de gebruikers van Artifact nu al geen opmerkingen of posts meer kunnen plaatsen. Voor al deze functies zou er immers mankracht en middelen nodig zijn. De basisfunctionaliteit van de nieuwsapp blijft voorlopig wel beschikbaar en dat tot einde februari. Op welke datum de stekker er definitief wordt uitgetrokken, is niet duidelijk.

Artifact is een nieuwsapp die begin 2023 is geïntroduceerd. De app zou aan de hand van 'kunstmatige intelligentie' leren wat de gebruiker interesseert en het nieuwsaanbod daarop afstemmen. Gebruikers konden nieuwsartikels delen en de app beschikte ook over een feed waarin gedeelde nieuwsartikelen werden weergegeven.