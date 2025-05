Windows 11 Insider Preview bevat ondersteuning voor USB4 Version 2.0

Microsoft heeft een nieuwe Insider Preview voor Windows 11 uitgebracht: build 23614. Deze versie bevat ondersteuning voor USB4 Version 2.0. De USB-standaard werd in 2022 aangekondigd en ondersteunt een symmetrische bandbreedte van 80Gbit/s.

De Amerikaanse softwaregigant heeft via deze build ook een wijziging aan de Copilot-software aangebracht. De AI-tool zal voortaan automatisch openen op pc’s met een widescreenmonitor. Dit kan via het instellingenmenu opnieuw aangepast worden, meent Microsoft.

Gebruikers die op het web surfen met Microsoft Edge, of een andere browser die gebruikmaakt van het Windows 11-deelmenu, zullen dat deelmenu voortaan ook kunnen gebruiken om url’s te delen via WhatsApp, Gmail, X, Facebook en LinkedIn. Windows 11 build 23615 bevat daarnaast nog enkele bugfixes.

USB4 Version 2.0 werd eind 2022 aangekondigd door het USB Implementers Forum. Bij USB4 V2.0 is de bandbreedte van 20Gbit/s verplicht; fabrikanten kunnen er zelf voor kiezen om grotere symmetrische bandbreedtes tot 80Gbit/s te ondersteunen. Via de standaard is er ook een asymmetrische bandbreedte van 120Gbit/s mogelijk.