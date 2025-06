USB4 Version 2.0 ondersteunt tot 120Gbit/s asymmetrisch voor schermen

Het USB Implementers Forum heeft de volledige USB4 Version 2.0-specificaties gepubliceerd. Het Forum zei eerder al dat de tweede versie van USB4 symmetrische bandbreedte van 80Gbit/s ondersteunt en zegt nu dat asymmetrisch ook 120Gbit/s mogelijk is.

Die 120Gbit/s is bestemd voor 'bepaalde toepassingen, zoals very-high performance USB4-schermen', schrijft USB-IF. Dan gaat er 120Gbit/s richting het scherm en kan er in de tegengestelde richting nog data met een bandbreedte van maximaal 40Gbit/s gestuurd worden.

USB4 Version 2.0 werkt verder met een nieuwe fysieke layer-architectuur die gebaseerd is op pam 3-modulatie. Het Forum zei eerder dat daarmee symmetrische snelheden van 80Gbit/s gehaald kunnen worden, zowel op bestaande passieve USB4-Type-C-kabels als met nieuwe, actieve 80Gbit/s Type-C-kabels. Bij een actieve kabel zit er elektronica in de kabel die het signaal versterkt waardoor langere kabels mogelijk worden.

De nieuwe specificatie bevat daarnaast updates voor USB 20Gbit/s-SuperSpeed-kabels, waardoor deze straks sneller zijn dan 20Gbit/s. Hoeveel sneller is nog niet duidelijk. USB4 Version 2 is volgens USB-IF 'in lijn' met DisplayPort 2.1 en PCIe 4.

Door het delen van de specificaties kunnen ontwikkelaars en fabrikanten aan de slag met het maken van USB4 Version 2.0-producten. Het is niet de bedoeling dat gecertificeerde fabrikanten straks USB4 Version 2 gebruiken bij hun communicatie naar consumenten, maar over USB 80Gbps spreken. Of fabrikanten dit in de praktijk gaan doen, is niet duidelijk. Tegen CNET spreekt het Forum de verwachting uit dat het nog zo'n 12 tot 18 maanden zal duren voor de eerste USB4 Version 2-producten verschijnen.