Het USB Implementers Forum wil de snelheid van de SuperSpeed-standaard van usb verhogen van maximaal 10Gbit/s nu naar 20Gbit/s. Die snelheid komt alleen naar usb type-c. De organisatie wil ook de naamgeving vereenvoudigen.

Momenteel biedt usb 3.1 gen 2 de theoretisch maximale snelheid van 10Gbit/s en deze standaard werkt met type a-, b-, mini-, micro- en c-connectors. Tegenover Computerbase laat Bradley Saunders van het USB Implementers Forum weten de snelheid 'in de komende jaren' te willen opvoeren naar 20Gbit/s. Deze hogere snelheid zal alleen in combinatie met usb type-c te realiseren zijn.

Volgens Saunders ondersteunen de huidige usb-c-kabels al 20Gbit/s als ze correct gecertificeerd zijn. Aan de systeemkant moeten nieuwe controllers geïmplementeerd worden. Bij de aankondiging van SuperSpeed usb 10Gbit/s in 2013 liet de president van USB-IF al tegenover The Inquirer weten dat er ruimte was om de snelheid te verdubbelen naar 20Gbit/s.

Dergelijke snelheden zijn ook nu al mogelijk via 'usb 3.1 type-c'-connectors, maar alleen als systemen over thunderbolt 3-controllers beschikken. Dit is een standaard van Intel waar fabrikanten een extra licentie op moeten nemen.

In 2015 hernoemde USB-IF de oude 3.0-standaard naar usb 3.1 gen 1 voor de 5Gbit/s-variant en de voormalige 3.1-standaard werd toen bekend als usb 3.1 gen 2 met een snelheid van 10Gbit/s. Die naamgeving leverde veel verwarring op, vooral omdat veel fabrikanten weinig anders melden dan usb 3.1 bij apparaten. Het USB Implementers Forum wil daarom geen nieuwe naam introduceren voor de 20Gbit/s-versie. De organisatie blijft bij de SuperSpeed-naam, waar simpelweg de snelheid bij genoemd wordt, onder andere bij logo's. Ook wil het USB-IF het aantal Alternate Modes terugbrengen; in de toekomst moeten alleen protocollen anders dan voor dataoverdracht ondersteund worden.

Wanneer de nieuwe specificatie precies zal verschijnen, is niet bekend. Er circuleert alleen een intern ontwerp voor de standaard binnen het USB Implementers Forum.