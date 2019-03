Usb 4 integreert Thunderbolt en krijgt doorvoersnelheid van 40Gbit/s

Volgens de USB INF krijgt de vierde usb-generatie een dualchannel-capaciteit voor een totale doorvoersnelheid van 40Gbit/s. De organisatie meldt dat Thunderbolt 3 in de usb-standaard geïntegreerd wordt.

Dat usb samengaat met Thunderbolt 3, zoals het USB Implementers Forum schrijft, kan doordat Intel de specificatie van de technologie royaltyvrij ter beschikking stelt. De standaard neemt daarnaast de ondersteuning voor displayprotocollen zoals displayport mee van Thunderbolt 3. Ook wordt usb 4 backwards compatible met usb 3.2, usb 2.0 en Thunderbolt 3.

Op de verdere details van de vierde usb-generatie is het nog wachten. De USB Promoter Group maakt halverwege dit jaar de specificaties bekend en ook moet dan een update van de usb type-c-specificatie gereed zijn. Een doorvoersnelheid van 40Gbit/s betekent een verdubbeling van de snelheid van SuperSpeed 20Gbit/s, oftewel de usb 3.2 2x2-specificatie, waarvan de eerste producten eind dit jaar of begin volgend jaar te verwachten zijn.

De integratie van Thunderbolt 3 betekent ook dat bestaande usb-c-kabels die gecertificeerd zijn voor de 40Gbit/s-snelheid van Thunderbolt 3 ook bij usb 4 ondersteund worden. Intel belooft de Thunderbolt-merknaam ook in de toekomst te blijven promoten, meldt Engadget. Of er een nieuwe generatie van die techniek op komst is, is niet bekend.