Enermax brengt Starryfort SF30-behuizing uit voor 90 euro

Het Duitse bedrijf Enermax brengt de Starryfort SF30-behuizing op de markt. Het product gaat 90 euro kosten en biedt plaats aan atx-moederborden of kleiner. De behuizing is voorzien van een zijkant met gehard glas.

Enermax levert de Starryfort SF30 met vier Squa 120mm-fans met rgb-verlichting. Het gaat hierbij om een drietal ventilatoren aan de voorkant en een enkele aan de achterkant. De kast biedt daarnaast plaats voor 2 x 140mm-fans of 2 x 120mm aan de bovenkant en eventueel 2 x 140mm-fans aan de voorkant. Verder is er plaats voor waterkoeling met fans van 360mm en kleiner.

De behuizing is voorzien van een zijkant van gehard glas met aan de onderkant van het glas een rgb-strip. Er is een geïntegreerde rgb-hub aanwezig om tot zes rgb-apparaten te controleren of te synchroniseren via eventuele moederbordsoftware.

De cover voor de voeding en de kooi voor de hdd's zijn te verwijderen. Achter het moederbordpaneel kunnen maximaal drie 2,5"-schijven worden geplaatst met nog eens twee stuks van 3,5" of 2,5" aan de onderkant. In de behuizing is plaats voor grafische kaarten met een lengte tot 375mm en de cpu-fan mag niet hoger dan 157mm zijn. Er zijn zeven uitbreidingssloten.

De zwarte Starryfort SF30 meet 415 x 205 x 480mm en is gemaakt van staal van 0,6mm dik; het geharde glas is 4mm dik. De behuizing komt vanaf 11 maart beschikbaar en krijgt een prijskaartje van 90 euro.