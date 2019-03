WebAuthn-api voor vervanging van traditionele wachtwoorden is goedgekeurd

Het World Wide Web Consortium, beter bekend als W3C, heeft maandag de WebAuthn-api officieel goedgekeurd. Het gaat om een webstandaard die de noodzaak van wachtwoorden moet wegnemen door te authenticeren met verschillende methodes en apparaten.

De W3C zegt dat Web Authentication, of kortweg WebAuthn, een officiële standaard is die een grote stap voorwaarts is om het web veiliger te maken. De standaard wordt al ondersteund door Windows 10, Android en de webbrowsers Chrome, Firefox, Edge en een preview-versie van Safari.

WebAuthn geeft gebruikers de mogelijkheid om in te loggen op hun internetaccounts via een door hen gewenst apparaat. Internetdiensten en apps kunnen deze functionaliteit gebruiken door gebruikers in staat te stellen eenvoudig in te loggen via bijvoorbeeld biometrie, een geregistreerde telefoon, camera's of vingerafdrukscanners.

De W3C-specificatie betreft een api die inspeelt op een aantal verschillende gebruiksscenario's, zoals authenticatie met behulp van een geregistreerde telefoon. Bij het bezoek van een website op een pc kan de gebruiker daar bijvoorbeeld met zijn telefoon inloggen. Hij krijgt dan een notificatie op zijn smartphone waarna het inlogproces kan worden voltooid met een pincode of een vingerafdruk.

Het idee van WebAuthn is dat authenticatie plaatsvindt op basis van de zogeheten publiekesleutelcryptografie, waarbij de sleutels op de authenticator zijn opgeslagen. Ten opzichte van traditionele wachtwoorden moet dat het voordeel hebben dat er een verhoogde bescherming tegen phishing. Ook moet hiermee het inzetten van uitgelekte login-informatie door kwaadwillenden worden tegengegaan en moet een man-in-the-middleaanval beter kunnen worden onderschept.