Google start met vingerafdrukauthenticatie bij webdienst voor Android-gebruikers

Android-gebruikers krijgen de mogelijkheid om bij een aantal Google-diensten via de mobiele Chrome-browser in te loggen door middel van de vingerafdrukscanner in plaats van een wachtwoord. Google baseert de functionaliteit op de FIDO2-standaarden WebAuthn en ctap.

Voorlopig is de authenticatie met een vingerafdruk alleen nog mogelijk bij website passwords.google.com, een wachtwoordmanager van Google, maar het bedrijf is van plan de functionaliteit gaandeweg uit te breiden naar meer diensten. Volgens Google hebben bezitters van Pixel-telefoons vanaf maandag toegang tot deze nieuwe functionaliteit en het komt in de komende paar dagen ook beschikbaar voor alle apparaten met Android 7 of hoger. Gebruikers moeten overigens eerst een geldige schermvergrendeling hebben ingesteld op hun apparaat. Nadat deze schermvergrendeling is gebruikt om in het Google-account te komen, volgt de vraag om de identiteit te verifiëren door middel van de vingerafdruk.

De reden dat alleen toestellen met Android 7.0 of hoger geschikt zijn, komt doordat alleen die toestellen gecertificeerd zijn voor FIDO2. De optie om in te loggen zonder een wachtwoord is gebouwd op de FIDO2-standaarden WebAuthn en ctap. WebAuthn is een standaard van W3C en is bedoeld om traditionele wachtwoorden vervangen en het mogelijk te maken om onder meer in de browser in te loggen met een vingerafdruk of een extern apparaat. FIDO2 van de FIDO Alliance en het W3C is een open authenticatiestandaard, die voortbouwt op U2F en UAF . Het doel is om het authenticatieproces eenvoudiger te maken. Google zegt dat het jarenlang met de FIDO Alliance en het W3C heeft samengewerkt om te komen tot de nu beschikbare functionaliteit.

Een belangrijk voordeel van FIDO2 tegenover het gebruik van de native vingerafdruk-api's op Android, is dat deze biometrische authenticatiemethodes nu voor het eerst beschikbaar zijn op het web, aldus Google. Dat betekent dat gebruikers gaandeweg in apps en de webdiensten dezelfde inlogmethoden kunnen gebruiken. Ze hoeven dan alleen een enkele keer hun vingerafdruk te registreren bij een dienst, en vervolgens wordt deze gebruikt bij zowel de app als de web-implementatie van een dienst. De vingerafdruk wordt overigens niet op servers van Google opgeslagen; deze blijft op het apparaat. Er wordt volgens Google alleen een 'cryptografisch bewijs' doorgestuurd dat de gebruiker correct zijn vingerafdrukscanner heeft gescand.