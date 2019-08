Marine VS stopt met deel van touchscreens op torpedobootjagers na botsing

De Amerikaanse marine gaat zijn torpedobootjagers aanpassen die met aanrakingsschermen zijn uitgerust voor het aansturen van systemen. Ze krijgen weer fysieke gashandels en conventionele bedieningspanelen. Dat besluit volgt na een dodelijk ongeluk tussen een jager en een olietanker.

Een woordvoerder van Naval Sea Systems Command heeft tegen USNI News gezegd dat de Amerikaanse marine fysieke gashandels gaat plaatsen op alle torpedobootjagers uit de Arleigh Burke-klasse die met het Integrated Bridge and Navigation System zijn uitgerust. Dat is de naam voor het controlepaneel met meerdere naast elkaar geplaatste touchscreens. Het vervangen staat gepland voor de zomer van 2020.

Deze stap komt voort uit een inmiddels afgerond onderzoek naar een aanvaring tussen twee schepen in 2017. In augustus van dat jaar kwam de torpedobootjager USS John S. McCain in aanvaring met de Alnic MC, een olietanker uit Liberia. Volgens het rapport van de National Transportation Safety Board kwamen daarbij 10 Amerikaanse bemanningsleden om het leven en nog eens 48 raakten gewond. Op de olietanker vielen geen gewonden. De aanvaring vond plaats in de Straat van Singapore, een zeestraat met een lengte van 105km en een breedte van 16km. Het Amerikaanse schip was bezig de olietanker in te halen, waarna een verlies van controle werd ervaren. Tijdens het herstelproces werd het schip per ongeluk in het pad van de olietanker gemanoeuvreerd.

Naast een gebrek aan toezicht van de marine, resulterend in onvoldoende training en inadequate procedures op de brug, werd er ook met de beschuldigende vinger gewezen naar de besturingsconsole van het schip. Tijdens het ongeluk werden de bedieningselementen in een handmatige back-upmodus geplaatst, omdat daarmee computerassistentie werd uitgeschakeld en een directere vorm van communicatie mogelijk werd tussen het sturen en de bedieningsconsole. Volgens de onderzoeksraad had dat een onbedoeld effect: het sturen werd overgeheveld naar een ander bedieningsstation. Bovendien was die procedure vrij complex.

In het rapport staat dat de bemanning doorgaans de voorkeur geeft aan mechanische hendels in plaats van aanrakingsschermen, omdat ze daarmee een directere vorm van feedback ervaren. Het Naval Sea Systems Command stelt ook vast dat het controlepaneel te complex is gemaakt, waarbij onder meer de touchscreens onder glas zaten.