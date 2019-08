Mozilla past naam Firefox Quantum aan naar Firefox Browser

Mozilla gebruikt vanaf versie 70 niet langer de naam Firefox Quantum voor zijn webbrowser maar Firefox Browser. Versie 70 van de software verschijnt in oktober en lijkt dan ook het nieuwe Firefox-logo te dragen.

Mozilla heeft de nightly-versie van Firefox 70 bijgewerkt en de browser toont nu op zijn 'Over Firefox Nightly'-venster de tekst 'Firefox Browser'. Op dat venster spreekt Mozilla bij de bèta van Firefox 69 nog over 'Firefox Quantum'.

In de volksmond is de browsernaam gewoon Firefox maar Mozilla houdt sinds de release van versie 57 van de browser in eind 2017 officieel de naam Firefox Quantum aan. De naam kwam voort uit het Quantum-project om de Gecko-engine een flinke update te geven en moest aangeven dat Firefox een stuk sneller was geworden.

Firefox Nightly 70 is verder de eerste versie met het nieuwe logo dat Mozilla in juni onthulde. Toen maakte Mozilla al melding van 'Firefox Browser' om het onderscheid met de andere Firefox-diensten Send, Lockwise en Monitor te maken.

De release van Firefox 70 staat gepland voor 22 oktober. De versie bevat onder andere een nieuwe interface voor de wachtwoordbeheerder en de browser kan suggesties doen voor veilige wachtwoorden. Ook markeert de browser webpagina's zonder https als onveilig.