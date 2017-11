Mozilla brengt Quantum-update uit die Firefox veel sneller moet maken

Mozilla heeft versie 57 van Firefox uitgebracht. De nieuwe versie maakt gebruik van de Quantum-engine, die de Gecko-engine vervangt. Mozilla claimt dat de browser hiermee minstens even snel als Chrome wordt. Ook zijn het uiterlijk en het logo onder handen genomen.

In de release notes claimt Mozilla dat de Quantum-engine ervoor zorgt dat de nieuwe Firefox-versie twee keer zo snel is als zijn voorgangers. De engine zou beter gebruikmaken van processors met meerdere cores en andere optimalisaties van andere browsers overnemen.

Het nieuwe uiterlijk draagt de naam Photon en vervangt de Australis-look uit 2014. Het brengt de vierkante tabbladen terug, vernieuwt het uiterlijk van nieuw geopende tabbladen en brengt enkele andere wijzigingen aan. Nieuwe installaties van Firefox hebben standaard geen losse zoekbalk meer, al is deze wel toe te voegen. Bij bestaande installaties blijft de zoekbalk staan.

De bètaversie van Firefox Quantum was in september al beschikbaar, maar sinds dinsdag wordt de definitieve versie uitgerold. De update is gratis te downloaden en wordt automatisch geïnstalleerd als automatische updates aan staan. Samen met de snelheidsverbetering en het nieuwe uiterlijk, heeft Mozilla ook het logo aangepast.