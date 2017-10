Mozilla brengt lichte browser Rocket met 'Turbo Mode' uit

Mozilla heeft in IndonesiŽ Firefox Rocket uitgebracht, een lichte mobiele browser voor Android met ingebouwde adblocker. De browser is bedoeld voor telefoons met weinig opslag en een langzame internetverbinding.

De eerste release van Firefox Rocket is duidelijk alleen bedoeld voor Indonesië. De app staat alleen daar in de Play Store, en bovendien ondersteunt de browser alleen Engels en een taal die door de interface wordt aangeduid als 'Indonesia'. Ook als je de interface in een andere taal zet, zoals Duits of Frans, blijft de app in het Engels staan.

Standaard heeft Rocket de Turbo Mode aanstaan, een functie die advertenties op websites blokkeert. Gebruikers kunnen dat tijdens de set-up uitzetten. Daarnaast is het mogelijk om afbeeldingen op websites te blokkeren, om zo pagina's sneller te laden.

Andere functies die afwijken van het mobiele Firefox, zijn de functies om hele pagina's op te slaan als screenshots. Dat kan op de interne opslag of op een sd-kaart en het gaat daarbij inderdaad om afbeeldingen zonder klikbare links. Dat geldt ook voor de cache van de browser, die gebruikers met een paar klikken kunnen legen en die ook op de sd-kaart kan.

Rocket is de derde mobiele browser van Mozilla, naast het reguliere Firefox en Focus. Rocket is nog in bèta. Het is onbekend wanneer de definitieve versie uitkomt. De browser is te installeren via een installatiebestand op APKMirror.