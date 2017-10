Nokia stopt met ontwikkeling Ozo-vr-camera en ontslaat personeel

Nokia heeft bekendgemaakt dat het stopt met de ontwikkeling van zijn Ozo-vr-camera, waarvan er geen nieuwe versies zullen uitkomen. Daarnaast ontslaat het Finse bedrijf 310 medewerkers in het thuisland, de VS en het VK.

Nokia zegt dat het stopt met de camera en aanverwante hardware omdat de vr-markt zich langzamer ontwikkelt dan verwacht. Het bedrijf belooft zijn 'verplichtingen tegenover bestaande klanten' nog wel na te willen komen. Nokia vroeg tienduizenden euro's per exemplaar voor zijn Ozo-camera. De aangekondigde ontslagen vallen binnen de afdeling Nokia Technologies, waar naar eigen zeggen ongeveer 1090 medewerkers aan de slag zijn. De afdeling richt zich onder meer op consumentenproducten in de markten van digitale media en digital health.

Het Finse bedrijf kondigt verder aan dat het zich meer op dat laatste gebied wil richten. Het verwijst naar zijn overname van wearables-maker Withings, die in 2016 door Nokia werd afgerond. Bij de overname zei Nokia dat het daarmee een stap wil zetten op de markt van gezondheidsproducten. Verder wil de onderneming de nadruk leggen op het in licentie geven van zijn merk en technieken, zonder een wijziging aan te brengen in zijn activiteiten op het gebied van patentlicenties. Het Nokia-merk wordt bijvoorbeeld gebruikt door HMD, dat onder die naam smartphones produceert. Tweakers reviewde onlangs de Nokia 8.