'Ericsson schrapt mogelijk 25.000 banen buiten Zweden'

De Zweedse krant Svenska Dagbladet meldt op basis van anonieme bronnen dat telecombedrijf Ericsson mogelijk van plan is om 25.000 banen in kantoren buiten Zweden te schrappen. Ericsson bevindt zich in zwaar weer; de ceo wil in de kosten snijden om het bedrijf weer gezond te maken.

Volgens de bronnen van de Zweedse krant is Ericsson van plan om zijn activiteiten in sommige markten terug te brengen met 80 of 90 procent. Vorige week is uit een onderzoek gebleken dat Ericsson waarschijnlijk zo'n één miljard euro moet gaan besparen. Ericsson wilde niet reageren op een verzoek van de krant om commentaar te geven.

Het is de bedoeling dat Zweedse onderdelen, met in totaal meer dan 14.000 werknemers, worden ontzien. Daarbij gaat het vooral om de technici van de r&d-afdeling. Op dit moment neemt Ericsson juist nieuwe technici aan om ontslagen tijdens besparingsrondes uit het verleden teniet te doen. Volgens de ceo van Ericsson, Börje Ekholm, hebben die bezuinigingen uit het verleden meer kwaad dan goed gedaan.

Volgens Reuters heeft Ericsson in een verklaring laten weten dat het nog te vroeg is om te praten over welke specifieke maatregelen worden genomen of welke landen worden getroffen. Ericsson heeft in totaal ongeveer 109.000 werknemers in 110 landen, en heeft in Nederland vestigingen in Eindhoven, Maastricht, Hilversum, Sliedrecht en Rijen.

De kwartaalcijfers die het telecombedrijf een maand geleden presenteerde, waren allesbehalve rooskleurig. De omzet daalde met 13 procent en er werd een verlies geleden van omgerekend ruim 100 miljoen euro. In de presentatie van de kwartaalcijfers werd gezegd dat er geïnvesteerd gaat worden in de verlieslijdende onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de it- en clouddiensten. Met de komst van 5g verwacht Ericsson dat deze diensten steeds belangrijker gaan worden.

De tegenvallende resultaten hangen samen met het feit dat er weinig vraag is naar technologie voor telecomnetwerken door teruglopende investeringen van mobiele aanbieders. Daarnaast is er stevige concurrentie van bijvoorbeeld Huawei en Nokia. Ericsson schrapte in oktober 2016 al drieduizend banen in Zweden, waarmee het personeelsbestand aldaar met bijna een vijfde werd ingekrompen.

